Cuando los sueños alcanzan los cielos

Jacqueline Ruiz es de esas personas que se toma muy en serio la frase socorrida de que el límite de las oportunidades es el cielo.

A sus 37 años, es empresaria, escritora con editorial propia, conferencista, fundadora de una agencia sin fines de lucro, madre de dos hijos y una mujer cuyos sueños vuelan muy alto.

En 2016, cuando se convirtió, oficialmente, en una latina piloto, la dueña de JJR Marketing cumplió uno de sus mayores anhelos, algo extraordinario para ella, pero no sorprendente para quienes la han visto escalar uno y otro peldaño de su vida.

'

La pasión de Jacqueline Ruiz por el pilotaje llegó un día en que escuchó el sonido de su corazón, según dijo.

“Lo hago porque mi corazón suena”, dijo al narrar la historia detrás de esta aventura. “Como nací en México, jamás pensé en ser piloto, ni siquiera en categoría de sueño. Pero vine a vivir a los Estados Unidos cuando tenía 14 años, y aunque no hablaba inglés, pude comprobar que aquí los sueños se hacen realidad”, dijo.

Para Jacqueline, quien ya registra más de 400 aterrizajes exitosos, lo más difícil de aprender a pilotear una nave ha sido la cantidad de información que debe manejarse y la cual aprendió en solo un año de estudios y dedicación.

“Hay que estudiar mucho: entender el clima, los espacios aéreos, el patrón de aterrizaje; chequear el avión, el aceite, la gasolina, las alas, y así tantas cosas más”, dijo.

Durante todo el proceso de aprendizaje, Jackie experimentó altibajos en sus emociones; sin embargo, asegura que la experiencia superó sus expectativas.

“He tenido días muy frustrantes, en los que me he sentido inepta, pero también otros muy espirituales, en los que me he sentido como un pájaro”, dijo.

Aunque decidió hacerse piloto a manera de pasatiempo, Jacqueline cree que detrás hay una misión muy importante. “Me interesa compartir la idea de que no hay límites en lo que uno se proponga; no porque lo leí en un libro, sino porque lo estoy haciendo”, dijo.

Sobreviviente de cáncer

Estar al mando de un avión Remos no es el peor riesgo que ha corrido esta mujer incansable que emigró de niña de su natal México. Es también una sobreviviente de cáncer, una amarga experiencia que dio blindaje a su carácter de emprendedora.

Quizás la enfermedad también le sirvió de impulso para abrir su empresa JJR Marketing, en 2006, cuando tenía 23 años, y para ser una prolífica escritora, una excelente oradora motivacional y hasta una corredora de autos en circuito cerrado.

“Inicialmente, la compañía estaba orientada hacia la rama de los restaurantes, pero como ese sector se vio afectado por la recesión, decidimos enfocarnos en tecnología, servicios profesionales y manufactura. El objetivo es convertir a empresarios en líderes de sus respectivas industrias”, dijo.

JJR Marketing crece ininterrumpidamente gracias al trabajo de esta empresaria, el de su equipo y las referencias que brindan sus clientes, dijo ella.

No es la única empresa que conduce Jackie. En 2014, creó su propia casa editorial, partiendo de que es autora de 24 libros, la mayoría sobre negocios y motivación personal.

Jacqueline cuenta que la animaba “la idea de ofrecer a otros una manera rápida y directa de convertirse en escritor”. Confiesa que, al principio, estaba un poco desconectada de la comunidad latina, pero le llegó la inspiración de crear un vehículo para ayudar a las hispanas a convertirse en autoras.

Así surgió Today’s Inspired Latina, una colección de 8 volúmenes de libros con 190 inspiradoras historias de Estados Unidos y todo el mundo.

Seleccionada entre las 40 jóvenes de Negocios Now Latinos 40 Under 40, Jackie no se cansa de inspirar con su pasión por el pilotaje.

Recogió sus vivencias de aviadora en tres libros, El asombroso mundo de la aviación, Las aventuras de Pilotina, y Latinas en la aviación, cuyo lanzamiento digital reunió a 15,000 personas.

Los fondos reunidos por sus libros de aviación han servido para financiar la PILOTINA Scholarship, una de sus iniciativas, que otorga una beca de $5,000 a una joven latina en la industria aeronáutica.

“A veces, no veo el impacto de las cosas que hago. Nunca imaginé que podría ser una inspiración, principalmente para mujeres y jovencitas”, dijo.

(Editado por Melanie Slone)







