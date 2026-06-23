News The Conversation With Al McFarlane 6/23/26 By BlackPress USA - June 23, 2026 0 25 FacebookXPinterestWhatsApp Advertisement Written by BlackPress USA Author: BlackPressUSA The conversation continues. The post The Conversation With Al McFarlane 6/23/26 appeared first on BlackPressUSA. Go to Source Author Profile BlackPress USAWebRelated PostsBlackPress USAJune 17, 2026Africa University Gets First AME Member on Development BoardBlackPress USAMay 22, 2026REBROADCAST! HE SAID, HE SAID, HE SAID: Faith, Music Ministry & Building a Global Gospel LegacyBlackPress USAApril 30, 2026Why Most Businesses Don’t Realize They’re Underinsured Until It’s Too LateBlackPress USAApril 28, 2026Southern University First HBCU to Win a National Title